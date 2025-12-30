Haberler

Servis aracıyla otomobil çarpıştı, 18 kişi yaralandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Olay, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da öğrencileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T, (50) idaresindeki 03 L 3464 plakalı öğrenci servisi, dün, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında H.K'nın (25) kullandığı 34 DKG 685 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çoğunluğu öğrenci olan 18 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tamamının durumunun iyi oldukları bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
