Servis aracıyla otomobil çarpıştı, 18 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da öğrencileri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T, (50) idaresindeki 03 L 3464 plakalı öğrenci servisi, dün, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında H.K'nın (25) kullandığı 34 DKG 685 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çoğunluğu öğrenci olan 18 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tamamının durumunun iyi oldukları bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR