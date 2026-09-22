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Afyonkarahisar'da narkotik ekipleri 350'ye yakın üniversiteliye bağımlılık eğitimi verdi

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Afyonkarahisar'da narkotik ekipleri 350'ye yakın üniversiteliye bağımlılık eğitimi verdi
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Afyonkarahisar'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 350 üniversite öğrencisine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Eğitimde uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve bağımlılığın zararları anlatıldı.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 350 üniversite öğrencisine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Eğitim çalışmasının İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından verildiği belirtildi. Yaklaşık 350 öğrencinin katıldığı eğitim çalışmasında 'uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, uyuşturucu madde bağımlılığının zararları' konularında bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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