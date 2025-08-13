Afyonkarahisar'da Motosikletliye Çarpan Otomobilin Kaza Anı Kamere Yansıdı
Kocatepe Asri Mezarlığı'nda meydana gelen kazada bir otomobilin çarpması sonucu yere düşüp sürüklenen motosikletli yaralandı. O anlar başka bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
Afyonkarahisar'da otomobilinin çarpması sonucunda yerde sürüklenen motosikletlinin yaralandığı kaza bir araç kamerası ile görüntülendi.
Olay, Kocatepe Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeki bir otomobil, aniden önüne geçen motosikletliye çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle düşerek yerde sürüklenen motosikletli yaralandı. O anlar, bir başka otomobilin araç kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa