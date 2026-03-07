Haberler

Görenleri düşündüren motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Görenleri düşündüren motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar, çevredekilerin yardımı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazada her iki yönü de çift şerit olan yolda motosikletlerin nasıl çarpıştığı ise görenleri düşündürdü.

Kaza, kent merkezi Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. 4 Mart'ta yaşanan ve güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı kazada, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi savrulup yola düşerek yaralandı. Yaralıların yardımına önce çevrede bulunanlar yetişirken, ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldılar.

Kazanın ardından polis tarafından bölgeye gelen polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan yeni saldırı mesajı: Bugün çok ağır darbe alacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin

Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih

Yenisine alışmadan bir zam daha! İşte artış yapılacak tarih
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin'den küresel gerilimi tavan yaptıracak hamle
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı

ABD'nin can damarını kestiler