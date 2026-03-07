Görenleri düşündüren motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kazada her iki yönü de çift şerit olan yolda motosikletlerin nasıl çarpıştığı ise görenleri düşündürdü.

Kaza, kent merkezi Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde meydana geldi. 4 Mart'ta yaşanan ve güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı kazada, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi savrulup yola düşerek yaralandı. Yaralıların yardımına önce çevrede bulunanlar yetişirken, ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldılar.

Kazanın ardından polis tarafından bölgeye gelen polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı