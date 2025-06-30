Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 03 AHY 358 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Y.E.K.'nin kullandığı 03 PL 751 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücü ile birlikte K.C.T., yaralandı. Yaralılar ihbar sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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