Şarampole devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Büyükkalecik beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T., idaresindeki 03 AHL 637 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Y.E., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı