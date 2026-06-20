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Mısır yüklü tır devrildi: 5 yaralı

Mısır yüklü tır devrildi: 5 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mısır yüklü tırın devrilmesi ve ardından bir otomobilin çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yaklaşık 20 ton mısır çevreye saçılarak ziyan oldu.

Afyonkarahisar'da devrilen mısır yüklü tıra otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kazada çevreye saçılan yaklaşık 20 ton mısır ise ziyan oldu.

Kaza Emirdağ ilçesi Ağılcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E., idaresindeki 42 ANZ 076 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyonu hakimiyetini kaybetmez sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasına devrildi. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 20 ton mısır ise çevreye saçıldı. Bu sırada arkadan gelen K.A. yönetimindeki 03 ABB 176 plakalı otomobil ise devrilen tırın dorsesine çarptı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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