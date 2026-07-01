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Minibüsün koltuk döşemesinden 3 kilogram uyuşturucu çıktı

Minibüsün koltuk döşemesinden 3 kilogram uyuşturucu çıktı
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Afyonkarahisar'da polis ekiplerince durdurulan bir minibüsün koltuk döşemelerine gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir minibüsün koltuk döşemelerinin içine gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik polislerinin otomobilde gerçekleştirdiği detaylı ve titiz aramalar neticesinde, uyuşturucu maddenin aracın koltuk döşemelerinin içerisine gizlendiği tespit edildi. Eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda toplam 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun ardından araçta bulunan E.A. ve H.M. isimli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheli E.A. hakkında ise adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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