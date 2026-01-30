Şarampole giren minibüste 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kayarak yoldan çıkan ve şarampole devrilen minibüste 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar-Çay ilçe karayolu üzeri Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 EA 2355 plakalı minibüs yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada araçta bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR