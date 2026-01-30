Haberler

Şarampole giren minibüste 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, kaygan yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. İki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kayarak yoldan çıkan ve şarampole devrilen minibüste 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar-Çay ilçe karayolu üzeri Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 EA 2355 plakalı minibüs yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada araçta bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

