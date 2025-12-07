Lokomotifin çarptığı 16 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da raylarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki çocuk lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, kent merkezi Eşrefpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede raylardan karşıdan karşıya geçmek isteyen Mustafa D., (16) isimli gence Afyonkarahisar'dan Sülün Tren İstasyonu'na hareket eden lokomotif çarptı. Olayın ardından ağır yaralanan genç çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Mustafa D., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis tarafından bölgede detaylı bir inceleme yapıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR