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Afyonkarahisar'da LGS heyecanı

Afyonkarahisar'da LGS heyecanı
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Afyonkarahisar'da LGS sınavı, 35 merkezde yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla sorunsuz başladı. Polis ekipleri trafik ve güvenlik önlemleri alırken, veliler okul çevrelerinde dua etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Liselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla başladı.

Sınav, kent genelinde 35 sınav merkezinde yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla saat 09.30'da sorunsuz bir şekilde başladı. Sınava girecek öğrencilerin büyük kısmı aileleri ile birlikte geldikleri gözlendi. Sınav dolayısıyla polis ekipleri tarafından özellikle trafik konusunda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sınavın yapılacağı okulların çevrelerinde sürekli devriye gezen polis ekipleri sürücüleri özellikle klakson çalmamaları konusunda uyardı. Sınava giren öğrencilerin velileri ise okul çevresinde boş buldukları yerlere oturarak çocukları için bol bol dua etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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