Afyonkarahisar'da Kumar Baskını: 4 Kişiye Para Cezası

Afyonkarahisar'da polis tarafından baskın yapılan bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye 25 bin 700 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Ardından iş yerine baskın düzenleyen ekipler masa üzerinde 2 bin TL para ve iskambil kağıtları ele geçirdi. Olay sonrası iş yeri sahibi M.D. isimli şahsa "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan şüpheli olarak işlem yapılırken, masada kumar oynayan 4 şahsa ise toplam 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR