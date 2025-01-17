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Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvanlar için Aşılama Çalışmaları Başladı

Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvanlar için Aşılama Çalışmaları Başladı
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Afyonkarahisar İhsaniye ilçesinde, 2025 yılı aşılama çalışmaları kapsamında küçükbaş hayvanlar için küpeleme ve aşılamanın gerçekleştirildiği açıklandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, aşılamanın hayvanların sağlıklı gelişimi için önemine vurgu yaptı.

Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvanlara yönelik yapılan aşılama çalışması İhsaniye ilçesinde başlatıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025 yılı aşılama çalışmalarının başladığı belirtildi. Küçükbaş hayvanların sağlıklı gelişmelerinde aşılamanın önemine dikkat çekilerek "İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personelleri tarafından 2025 yılı küçükbaş hayvancılık küpeleme ve aşılama işlemleri Eynehankuzviran köyünde gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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