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Afyonkarahisar'da Köprüden Çaya Uçan Otomobilde 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Köprüden Çaya Uçan Otomobilde 4 Yaralı
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Çobanlar ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak köprüden çaya düştü. Sürücü ile birlikte 4 kişi yaralandı ve kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak köprüden çaya uçan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Sabaha karşı yaşanan kazada S.O., idaresindeki 03 AAT 449 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç köprüden Menderes çayına uçtu. Ters dönerek duran araçta sürücü ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çevredekilerin haber vermesiyle jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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