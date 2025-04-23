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Afyonkarahisar'da Köpek Saldırısı: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Afyonkarahisar'da Köpek Saldırısı: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Afyonkarahisar'da amcasının köpeğinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Köpeğin sahibi amcaya 86 bin 358 TL para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da amcasının köpeğinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırılırken, çocuğun yaralanmasına neden olan köpeğin sahibi amcaya ise 86 bin 358 TL para cezası kesildi.

Olay, Çobanlar ilçesi Göynük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göynük İlkokulundan öğle yemeği için evine giden 9 yaşındaki E.Ç. kapı komşusu olan amcası Y.K. 'ye ait olan köpeğin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan ve tedbiren kuduz aşısı yapılan E.Ç.'nin tedavisi devam ederken, köpeğin sahibine 86 bin 358 TL'lik cezai işlem uygulandı. Yapılan incelemelerde E.Ç.'nin iki gündür bağlı olmadan dolaştığı tespit edilen köpeğin saldırısına uğradığı belirlendi. E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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