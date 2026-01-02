Devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kozvan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö., idaresindeki 43 RS 993 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girerek devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan İ.Ö., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR