Haberler

Devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü İ.Ö.'nün aracı devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kozvan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö., idaresindeki 43 RS 993 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girerek devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralanan İ.Ö., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

Gerilim tırmanıyor! İran'dan "Silahlarımız hazır" diyen Trump'a yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti

44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı kapandı
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza

Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor