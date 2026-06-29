Bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi çıkışında kontrolden çıkan otomobilin orta refüje girip bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A. (44) idaresindeki 06 BRN 100 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol ortasındaki refüje girip bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan D.A. (22), Y.K. (18), K.A. (43) ve 4 yaşındaki M.N.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı