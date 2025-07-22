Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Tarım Alanına Girdi, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Tarım Alanına Girdi, 3 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım alanına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım alanına giren hafif ticari araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Davulga beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç., idaresindeki 42 TU 744 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte A.G. ve D.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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