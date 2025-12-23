Haberler

Refüje devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, M.D. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol ortasındaki refüje devrildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., idaresindeki 03 LN 245 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
