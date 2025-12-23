Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., idaresindeki 03 LN 245 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR