Afyonkarahisar'da asayiş toplantısı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen asayiş toplantısında özellikle trafik kazalarının en aza indirilmesi noktasında alınan kış tedbirleri masaya yatırıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında; Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya, İl Emniyet Müdür Vekili Emin Topçu'nun katılımıyla Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kentin huzur ve asayişinin sağlanması noktasında yapılması gereken çalışmalar değerlendirilirken aynı zamanda kazaların azaltılması için alınan kış tedbirleri de masaya yatırıldı. - AFYONKARAHİSAR