Afyonkarahisar'da Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da yaşanan akıl almaz olayda, bir şahıs devlet orman arazisine kenevir ekerek köyün sulama sitemi ile büyüten şahıs jandarma tarafından yakalandı. Yapılan incelemelerde şahsın iklimlendirme sistemi dahi yaptığı ortaya çıktı.

Olay, Dinar İlçesi Uluköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan R.Ç., isimli şahsın esrar elde etmek için kenevir ektiği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı narkootik ekipleri yaptıkları incelemede R.Ç. isimli şahsın esrar elde etmek amacıyla evinde bulunan iklimlendirme sisteminde kenevir bitkilerini filizlendirip Uluköy Devlet Ormanına ektiği ve köy su deposundan çektiği hortumla sulama yaptığını tespit etti. Şahıs gözaltına alınırken bölgede yapılan aramada ise 775 kök kenevir, 75 gram esrar, iklimlendirme sistemi, 35 metre sulama hortumu kürek ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR