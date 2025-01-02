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Afyonkarahisar'da Kaybolan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Afyonkarahisar'da Kaybolan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Ayşe K. itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. İlk tespitlere göre yaşlılığa bağlı doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin çatısından girdiği evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı merkeze bağlı Kevser Mahallesinde tek katlı evde yalnız yaşadığı Ayşe K.'dan (83) haber alamayan komşuları duruma polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen itfaiye ekipleri evin çatısından girerek kapıyı açtı. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası evde bulunan ve öldüğü belirlenen Ayşe K.'nin yapılan ilk tespitlere göre yaşlılığa bağlı doğal sebeplerle ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Ayşe K.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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