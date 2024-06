Afyonkarahisar'da Kaybolan Yaşlı Adam Tarlada Bulundu

Afyonkarahisar'da tarlaya gitmek üzere evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki yaşlı adam jandarma ekiplerinin bir gün süren araması sonrası harap ve bitkin halde bulundu.

Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. (78) isimli şahıs dün saa: 17.00 sıralarında ikametinden tarlaya gitmek üzere traktörle ayrıldı. Ancak yakınları bir süre sonra H.E.'den haber alamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma iz takip köpekleri ve AFAD'ın desteği ile aramam çalışması başlattı. H.E., yapılan arama çalışması sonrası tarlasından yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. H.E. isimli şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultandağı Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR