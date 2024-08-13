Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan bir şahıs ruhsatsız tabanca ve bıçakla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa ilçesi Tazlar köyünde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili olarak Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde olayı A.Ş. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Ardından ekipler şahsın evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bıçak ve mermiler ele geçirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR