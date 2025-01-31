Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan E.K. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik ekipleri tarafından suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan E.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: Haberler.com / Muhammed Furkan Güneş - 3.Sayfa