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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Trafikte Sorunlara Neden Oldu

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Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, trafikte maddi hasarlı kazalara ve yolda kalan araç sürücülerine yol açtı. Polis ekipleri, araçları itekleyerek güvenli bölgelere taşıdı ve yolların açık kalması için yoğun çaba harcadı.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden olurken, kar nedeniyle yolda kalan bazı araç sürücülerinin imdadına ise polis ekipleri yetişti.

Kentte kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de alarma geçti. Şehir bağlantı yollarında kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana gelirken. Kar nedeniyle yolda kalan bazı araç sürücülerinin imdadına ise trafik polisleri yetişti. Kazadan dolayı ya da arızalandığı için çalışmayan araçları bölgede görev yapan polis ekipleri itekleyerek güvenli bölgelere götürdü. Ekipler yolların açık kalması için yoğun uğraş verdi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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