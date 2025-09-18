Haberler

Afyonkarahisar'da Kamyonette 60 Bin Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kamyonette 60 Bin Makaron Ele Geçirildi
Şüpheli bir kamyonette yapılan aramada 50 bin bandrolsüz boş makaron, 10 bin doldurulmuş makaron ve 150 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 60 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Aramada 50 bin adet bandrolsüz boş makaron, 10 bin adet doldurulmuş makaron ve 150 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayın ardından kamyonette bulunan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

