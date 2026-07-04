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Kargo aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Kargo aracı otomobille çarpıştı: 5 yaralı
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Afyonkarahisar'da kargo aracının otomobile arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı, kamyonun yükleri çevreye dağıldı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile kargo aracının çarpışma sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, kazada kargo aracının taşıdığı yükler ise çevreye dağıldı.

Kaza, kent merkezine bağlı Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K. idaresindeki 01 DZM 37 plakalı kargo taşıyan kamyon, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, emniyet şeridinde duraklama yapan D.A. yönetimindeki 01 ARA 187 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon ve otomobil, yol kenarında bulunan tarlaya uçarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile S.A., M.B.A. ve E.C.A. yaralandı. Yaralılar ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanlardan jandarma tarafından inceleme başlatılırken, olayda kamyonun kasasından etrafa dağılan kargolar ise güçlükle toplandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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