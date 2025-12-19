Yan yatan kamyonette 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje giren kamyonet bariyerlere çarparak yan yatarken kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Kızılören Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 AUY 682 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girip yan yatarak durdu. Kazada araç içerisinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada kamyonetin karşı şeride geçip devrilmemesi ise yaşanabilecek facianın önüne geçti.

Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR