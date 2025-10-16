Haberler

Afyonkarahisar'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Güncelleme:
Emirdağ ilçesi Davulga beldesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet tarım arazisine devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Davulga beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.Y., idaresindeki 03 AHG 810 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü ile birlikte toplamda 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
