Kamyon ve tankerin karıştığı kazada faciadan dönüldü

Afyonkarahisar'da kamyon, tanker ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, kazada tankerin boş olması ise yaşanabilecek facianın önüne geçti.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.B., yönetimindeki 09 LJ 858 plakalı saman yüklü kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.S.'nin kullandığı 43 AGF 520 plakalı tanker ile çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen 09 APD 412 plakalı kamyonette kaza yapan araçlara çarptı. Kazada kamyonun dorsesi yerinden çıkarak üzerindeki samanlar ile birlikte tarım arazisine devrildi. Olayda M.A.Y. ve C.Y., isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza esnasında tankerin boş olması ve akaryakıt taşımaması için yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı