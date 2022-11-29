Afyonkarahisar'da kafe sahibini öldüresiye dövdüler
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Afyonkarahisar'da kafe sahibini öldüresiye dövdüler Ölümle yaşam arasında bitmek bilmeyen 8 saat Polis kafe sahibini ölesiye dayak yemiş halde buldu Yediği dayağın üstünden 8 saat geçtikten sonra bulundu Yarı baygın şekilde bulunan şahsın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor Afyonkarahisar'ın...
Afyonkarahisar'da kafe sahibini öldüresiye dövdüler
Ölümle yaşam arasında bitmek bilmeyen 8 saat
Polis kafe sahibini ölesiye dayak yemiş halde buldu
Yediği dayağın üstünden 8 saat geçtikten sonra bulundu
Yarı baygın şekilde bulunan şahsın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ölesiye dayak yiyen bir şahıs polis tarafından yaklaşık 8 saatin sonunda yarı baygın şekilde bulundu. Durumu ciddiyetini koruduğu şahıs yoğun bakıma alındı.
Olay, Bolvadin ilçe merkezinde bir park kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede kafe işletmeciliği yapan Mustafa K., isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın işlettiği kafeye giden polis ekipleri Mustafa K.'yi feci şekilde darp edilmiş şekilde yarın baygın buldu. Polis ardından bölgeye 112 Acil servis ekipleri istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa K.'yi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahsın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay sonrası detaylı bir inceleme başlatan ekipler Mustafa K.'yi darp eden kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.