Afyonkarahisar'da kafe sahibini öldüresiye dövdüler

Ölümle yaşam arasında bitmek bilmeyen 8 saat

Polis kafe sahibini ölesiye dayak yemiş halde buldu

Yediği dayağın üstünden 8 saat geçtikten sonra bulundu

Yarı baygın şekilde bulunan şahsın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ölesiye dayak yiyen bir şahıs polis tarafından yaklaşık 8 saatin sonunda yarı baygın şekilde bulundu. Durumu ciddiyetini koruduğu şahıs yoğun bakıma alındı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde bir park kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede kafe işletmeciliği yapan Mustafa K., isimli şahıstan bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın işlettiği kafeye giden polis ekipleri Mustafa K.'yi feci şekilde darp edilmiş şekilde yarın baygın buldu. Polis ardından bölgeye 112 Acil servis ekipleri istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa K.'yi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahsın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay sonrası detaylı bir inceleme başlatan ekipler Mustafa K.'yi darp eden kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.