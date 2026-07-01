Kaçakçılık suçundan aranan 2 şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da kaçakçılık suçundan aranan iki şahıs polis tarafından seyahat ettikleri araç da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki şahısların kimlik sorgulamasını yapan ekipler iki şahsın kaçakçılık suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandıklarını tespit etti. Ardından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı