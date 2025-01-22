Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar jandarma ekipleri yaptığı operasyonda farklı markalarda kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede; Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde şüpheli M.F.U. isimli şahsın aracında kaçak tütün ve tütün mamulü ile elektronik sigara bulundurduğu yönünde bilgi elde edildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler şüpheli M.F.U.'nun kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan arama sonucunda; 10 adet elektronik sigara, 750 paket farklı markalarda mentollü sigara, 3000 adet normal sigara ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR