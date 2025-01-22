Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi

Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda bir araçta toplam 750 paket mentollü sigara ve 3000 adet normal sigara ile 10 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar jandarma ekipleri yaptığı operasyonda farklı markalarda kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor. Bu çerçevede; Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde şüpheli M.F.U. isimli şahsın aracında kaçak tütün ve tütün mamulü ile elektronik sigara bulundurduğu yönünde bilgi elde edildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler şüpheli M.F.U.'nun kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan arama sonucunda; 10 adet elektronik sigara, 750 paket farklı markalarda mentollü sigara, 3000 adet normal sigara ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Skriniar, Fenerbahçe'de
img

Maaşı dudak uçuklatıyor! Yeni takımı belli oldu
img

Tarık Mengüç, astral seyahatini anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.