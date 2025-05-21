Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 350 Paket Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 350 Paket Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Bolvadin ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 350 paket gümrük kaçağı sigara, 52 adet elektronik sigara ve likiti ile 4 bin 350 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 350 paket sigara, 52 adet elektronik sigara ve likiti ile 4 bin 350 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolvadin ilçesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde iki ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda, gümrük kaçağı 350 paket sigara, 52 adet elektronik sigara ve likiti ile 4 bin 350 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon neticesinde bir şüpheli şahısla ilgili adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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