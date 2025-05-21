Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 350 Paket Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 350 paket sigara, 52 adet elektronik sigara ve likiti ile 4 bin 350 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolvadin ilçesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde iki ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda, gümrük kaçağı 350 paket sigara, 52 adet elektronik sigara ve likiti ile 4 bin 350 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon neticesinde bir şüpheli şahısla ilgili adli işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR