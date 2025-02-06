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Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, Soğucak köyü yakınlarında kaçak kazı yapan bir şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda birçok kazı aleti ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan bir şahıs jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın Sandıklı ilçesine bağlı Soğucak köyü yakınlarında kaçak kazı yaptıkları yönünde aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bölgede E.T., isimli bir şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yaptı. Bölgede yapılan aramada Çekiç, su pompası bidonu, benzinli karot cihazı, yağ şişesi, açık ağız anahtar ve benzin bidonu ele geçirdi.

Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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