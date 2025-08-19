Afyonkarahisar'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu

Afyonkarahisar'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu
Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, 2 sigara doldurma makinesi, 11 bin 500 dolu makaron ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince 2 adet sigara doldurma makinesi, 11 bin 500 adet doldurulmuş makaron ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirilirken, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, Dinar ve Evciler ilçelerinde bulunan 2 iş yerinde arama yapıldı. Ekiplerce yapılan aramalar neticesinde; 2 adet sigara doldurma makinesi, 11 bin 500 adet doldurulmuş makaron ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

