Afyonkarahisar'da Kaçak Cep Telefonu ve Elektronik Eşya Operasyonu

Afyonakrahisar'ın Çayırbağ ilçesinde şüpheli bir şahsın kaçak cep telefonu ve elektronik eşya sattığını belirleyen jandarma ekipleri yaptığı baskın sonrası bir çok kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırbağ beldesinde A.Ç. isimli şahsın kaçak cep telefonu ve elektronik eşya sattığı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şahsın iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet şarj aleti, 10 adet kablosuz kulaklık, 7 adet powerbank, 5 adet akıllı saat, 4 adet bluetooth kulaklık, 3 adet cep telefonu, 3 adet ses bombası ele geçirdi. Şüpheli şahıs, gözaltına alınırken meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR