Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol Operasyonu: 31 Litre Ele Geçirildi
Polis, Afyonkarahisar'da yaptığı baskınlarda toplam 31 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından 4 farklı adrese yapılan baskında 31 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine Sinanpaşa ilçesinde 4 adrese baskın yapılarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda 11 litre bandrolsüz kaçak alkol,
20 litre etil alkol, 15 adet beş litrelik kaçak alkol yapımında kullanılmış boş şişe, 30 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti ve 7 adet kaçak alkol yapımında kullanılan derece ölçer ele geçirildi. Olayın ardından F.Ş. ve N.Y. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa