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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen yol kontrol ve devriye faaliyetlerinde yakalanan 28 kişiden 9 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 16-22 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların tespiti ve yakalanması amacıyla yol kontrol ve devriye çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan denetim ve operasyonlarda siber suçlardan 3, narkotik suçlardan 7, kaçakçılık suçlarından 2 ve diğer suçlardan ise 16 şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı