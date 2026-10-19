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Afyonkarahisar'da jandarmanın son bir haftalık denetiminde aranan 42 kişi yakalandı

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Afyonkarahisar'da jandarmanın son bir haftalık denetiminde aranan 42 kişi yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir hafta içinde yaptığı yol kontrol ve devriye denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı. Yakalananlardan 15'i, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerden çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 42 kisis yakalandı. Şahıslardan 15'i işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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