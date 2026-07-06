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Jandarma çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

Jandarma çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir hafta içerisinde aranan şahısların yakalanmasını yönelik çalışma yapıldı. Yol kontrol ve devriye çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 13'ü jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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