Jandarma çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir hafta içerisinde aranan şahısların yakalanmasını yönelik çalışma yapıldı. Yol kontrol ve devriye çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 46 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 13'ü jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı