Afyonkarahisar'da jandarma son bir haftada aranan 55 kişiyi yakaladı

Afyonkarahisar'da jandarma son bir haftada aranan 55 kişiyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada yaptığı yol kontrol ve devriye denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. İşlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli, suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Şahıslardan işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı