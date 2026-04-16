Jandarmadan kaçak makaron operasyonu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yarım milyona yakın boş makaron ile tütün doldurma makineleri ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir adrese yapılan baskında makoron doldurma makinası ile yarım milyona yakın boş makaron ele geçirildi.

Operasyon, Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler

98 bin 20 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 434 bin 780 adet boş makaron, 81 kilo kıyılmış tütün,

37 kilo 675 gram nargile tütünü ve makoron doldurma makinası ele geçirildi.

Operasyonun ardından A.A., R.Ö. ve A.A. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü
Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi

Polisle 3 sokak boyunca çatıştı, okul önüne geldiğinde böyle vuruldu
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Öğrencilerine siper olan Ayla öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi

Türkiye'yi ağlatan anlar! Ayla öğretmenin yakınları fenalaştı
Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Maymunu kovarken canından oldu