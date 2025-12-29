Jandarmanın yakaladığı 11 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalanırken şahıslardan 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından

22 -28 Aralık 2025 tarihleri arasında aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yol kontrol faaliyetleri gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 kişinin gözaltına alındığı bu şahıslardan 11'inin ise sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR