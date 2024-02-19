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Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki sera işçilerini taşıyan 03 AAS 175 plakalı servis minibüsü ile S.B. idaresindeki 52 K 0626 plakalı tır kırmızı ışıkta çarpıştı. Kazada 10'u sera işçisi kadınlar olmak üzere 12 kişi yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Hastanelerinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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