İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dazkırı ilçesine bağlı Boza köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K., idaresindeki 20 ANP 827 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası A.B.K.'nin kullandığı 80 AGZ 744 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada M.A., A.K. ve D.Z.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

