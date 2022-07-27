Afyonkarahisar'da iğrenç olay - Haberler

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Afyonkarahisar'da iğrenç olay

Afyonkarahisar'da iğrenç olay

Afyonkarahisar'da kaçırdığı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı.

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Afyonkarahisar'da kaçırdığı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahsın tanınmamak için yüzünü tişörtü ile kapatması dikkat çekti.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 Temmuz'da M.B.K. (18) isimli şahıs kendisine aşık olduğunu söylediği 18 yaşından küçük kızla görüşme bahanesiyle bir araya geldi. Ardından kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen M.B.K.'nin cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olay, çocuğun yaşananları ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Çocuklarının olayı anlatmasının ardından aile üyeleri polise başvurdu. Ailenin şikayeti üzerine M.B.K., Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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