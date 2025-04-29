Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçlusu Yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsı Bolvadin'de yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında "Binanın İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs, Bolvadin'nde yakalandı. Yakalanan F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa