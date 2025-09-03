Afyonkarahisar'da Hemzemin Geçitte Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte yaşanan trafik kazasında trenin çarptığı otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Boyalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K., isimli şahsın kullandığı 03 RJ 986 plakalı araca hemzemin geçitten geçtiği esnada Denizli-Eskişehir seferini yapan yolcu treni çarptı. Kazada araç sürücüsü T.K., ağır yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan T.K., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR